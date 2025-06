Riforma Pensioni 2025 | come uscire fino a 7 anni prima con 60 anni o 35 contributi

Nel complesso panorama previdenziale italiano, esiste uno strumento che consente, in casi specifici, un anticipo consistente dell’età pensionabile: si tratta dell’Isopensione. Questo meccanismo, spesso poco conosciuto ma di grande rilevanza, permette di andare in pensione fino a sette anni prima rispetto ai requisiti ordinari previsti dalla legge, offrendo un’opportunità concreta ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale. L’Isopensione è una misura in vigore almeno fino al 2026 e, proprio in virtù del periodo di forte incertezza economica che coinvolge molte realtà produttive italiane, rappresenta uno strumento attuale e sempre più utilizzato per gestire in modo non traumatico situazioni di esubero. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

