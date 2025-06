riflettori sul nuovo agroalimentare e nella serra green si anticipa il domani

Riflettori puntati sul nuovo agroalimentare: nella serra green si anticipa il domani, tra innovazione e tradizione. Politiche, giovani sognatori e tecnologia si intrecciano per plasmare un futuro sostenibile. Tre grandi chef condividono la loro visione, ispirando un settore in evoluzione che guarda alla sfida globale con entusiasmo e determinazione. È l’inizio di una nuova era, dove il futuro dell’agroalimentare si scrive oggi, e tutto è ancora da scoprire.

di Benedetta Cucci BOLOGNA Politiche nazionali e regionali a sostegno dell'agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana da una parte e il racconto di nuove generazioni che, in tempi non sospetti, hanno voluto scommettere sul lavoro della terra, dall'altra. E poi lo sviluppo tecnologico per un'agricoltura e un'alimentazione sostenibili e la voce di tre grandi chef che, della parola sostenibilità hanno fatto un uso proprio, che sconfina anche nella cura umana. Il 16 e 17 maggio scorsi, nel centro di Bologna è andato in scena il festival Agrofutura, un grande evento mediatico per raccontare tutta questa realtà e la grande evoluzione che sta avvenendo attorno a un mondo antico, quello della produzione agroalimentare, che oggi più che mai necessità di riflessioni, punti di vista, visioni sul futuro.