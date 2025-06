Riflettiamo tutti sulla sicurezza

Riflettiamo tutti sulla sicurezza, perché ogni tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale vivere in un contesto di rispetto e responsabilità. La tragica scomparsa di Gessica deve scuotere le coscienze di cittadini, istituzioni ed educatori, affinché si rafforzi l'impegno comune a prevenire incidenti in luoghi che dovrebbero essere naturalmente sicuri. Solo così possiamo costruire una società più attenta e protetta per tutti.

"La morte di Gessica dovrebbe spingere tutti, cittadini, istituzioni, educatori, a riflettere con serietà su cosa significhi davvero sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole nella vita quotidiana. Non possiamo permetterci di considerare normali tragedie che avvengono in contesti che dovrebbero essere sicuri, come un attraversamento pedonale davanti a un cinema, in pieno giorno". A parlare è il professor Romano Pesavento, presidente del coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani. "Siamo di fronte all’urgenza di rafforzare una cultura della sicurezza – aggiunge – e della responsabilità, a partire proprio dai più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Riflettiamo tutti sulla sicurezza"

In questa notizia si parla di: Responsabilità Tutti Sicurezza Riflettiamo

Alessio Vacca: «Devo tanto a Magnanelli. 16 gol? Avevo più responsabilità addosso. Yildiz ha retto la pressione, la 10 della Juve non è facile. Ecco quale big mi ha stupito più di tutti» – ESCLUSIVA - Alessio Vacca, giovane attaccante della Juve Primavera, rivela l'importanza di Magnanelli nel suo percorso e la responsabilità aumentata dopo i 16 gol.

Rocio, la mamma uccisa dal tir: presidio per la sicurezza: “Accetteremo solo zero morti”. E il sindaco incontra i familiari.