Rifiuti edili abbandonati in contrada Asola | Qualcuno intervenga

Rifiuti edili abbandonati lungo la suggestiva contrada Asola offrono un’immagine di degrado che rovina il paesaggio e l’esperienza di chi percorre questa strada panoramica. Sacchetti pieni di spazzatura e secchi di vernice si ostentano come un pugno nello sguardo, suscitando il risentimento dei residenti che chiedono interventi immediati. È urgente che le autorità si mobilitino per restituire a questa meravigliosa zona il suo splendore naturale e la sua tranquillità.

Sacchetti pieni di rifiuti e secchi di vernice fanno ancora brutta mostra di sé, lungo la strada Asola-Castelletta. E i residenti reclamano almeno un intervento di pulizia. Come segnalato, l’abbandono di rifiuti in quel tratto di strada, la più panoramica del territorio, con vista straordinaria sul mare, il Conero e gli Appennini, risale alla settimana scorsa. Lo sconosciuto incivile ha diligentemente scelto due punti: nel primo ha abbandonato 6-7 secchi di vernice, nel secondo, a poca distanza, sacchi pieni di tubi di rame, plastica, cartoni, filo spinato, e quant’altro di scarto. "È già da qualche giorno che il materiale fa da ornamento a questa frequentatissima strada – commenta sarcastico uno dei tanti cicloamatori che ama pedalare da quelle parti –, ma nessuno provvede ancora a rimuoverlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti edili abbandonati in contrada Asola: "Qualcuno intervenga"

