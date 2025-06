Rifiuti dei turisti monopattini e mobili rotti | così Beatrice e i volontari di Retake puliscono Roma ogni giorno

In un’epoca in cui i rifiuti dei turisti, monopattini abbandonati e mobili rotti popolano le strade di Roma, il coraggio e la dedizione di Beatrice e dei volontari di Retake cambiano le cose. Tra incontri sorprendenti e scene surreali, questi protagonisti della città eterna si dedicano ogni giorno a ripulire e proteggere il patrimonio di tutti. La loro passione fa la differenza: scopri come anche un piccolo gesto può riportare alla luce la bellezza nascosta di Roma.

“La cosa più assurda che mi sia capitata? Una testa di agnello posata sopra una macchina. La proprietaria dell’albergo davanti era spaventatissima. Ma nel mio giro mattutino trovo davvero di tutto”. Anna Beatrice Boldrini sorride. Ha 72 anni, capelli bianchi corti, una vita come ragioniera e due figli alle spalle, e dopo la morte del marito si è unita al gruppo romano dell’ associazione Retake, che con centinaia di volontari che ogni giorno pulisce Roma, cancella le scritte vandaliche e ridipinge i muri, coinvolge i soggetti fragili in attività in cambio di buoni pasto (quest’annno grazie a un contributo della Chiesa valdese), fa progetti con le scuole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rifiuti dei turisti, monopattini e mobili rotti: così Beatrice e i volontari di Retake puliscono Roma ogni giorno

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rifiuti dei turisti, monopattini e mobili rotti: così Beatrice e i volontari di Retake puliscono Roma ogni…; Il Sunday for future di San Giovanni Battista de la Salle.

Rifiuti dei turisti, monopattini e mobili rotti: così Beatrice e i volontari di Retake puliscono Roma ogni giorno - La proprietaria dell’albergo davanti era spaventatissima.

Roma, dieci anni di Retake: "Noi volontari che rigeneriamo la città" - Quel gruppo originario di amiche si è ingrandito sempre di più e poi si è moltiplicato.

Retake, dieci anni per Roma in difesa dei beni comuni - Retake per Roma, dieci anni all'insegna della bellezza, della solidarietà e del senso civico Oggi il movimento dei retakers romani contra oltre quindicimila volontari, i gruppi di quartiere sono ...