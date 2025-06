Rifiuti abbandonati in via Montanelli

Un cittadino di Pisa segnala un crescente problema di rifiuti abbandonati in via Montanelli, mettendo in luce come il deposito incontrollato di spazzatura nel condominio stia minando il decoro urbano e sollevando preoccupazioni sulla salute pubblica. La documentazione fotografica allegata evidenzia la gravità della situazione, che richiede interventi immediati da parte delle autorità competenti per tutelare il patrimonio e il benessere della comunità.

Un cittadino, proprietario di un immobile in via Montanelli a Pisa, scrive alla mail [email protected]. Deposito incontrollato di rifiuti nel condominio. Il fenomeno, testimoniato da abbondante documentazione fotografica, sta seriamente compromettendo il decoro urbano e sollevando gravi.

