Ridotti i finanziamenti USA per l' assistenza militare all' Ucraina annuncia il Pentagono

La riduzione dei finanziamenti USA per l'assistenza militare all'Ucraina segna una svolta significativa nella politica estera americana. Durante un’audizione alla Camera, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha spiegato che questa decisione riflette una nuova visione, puntando verso una soluzione negoziata del conflitto. Questi cambiamenti potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici e le prospettive di pace, lasciando il mondo a osservare attentamente le implicazioni di questa scelta strategica.

I finanziamenti per l'assistenza militare all' Ucraina saranno ridotti nel prossimo bilancio della Difesa. Lo ha ammesso il capo del Pentagono Pete Hegseth in un'audizione alla Camera. "Questa amministrazione ha una visione molto diversa del conflitto. Riteniamo che una soluzione pacifica negoziata sia nel miglior interesse di entrambe le parti e nell'interesse del nostro paese", ha messo in evidenza Hegseth. La riduzione dei finanziamenti significherĂ meno armi all'Ucraina contro la Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ridotti i finanziamenti USA per l'assistenza militare all'Ucraina, annuncia il Pentagono

Dalla Russia nuovi paletti per la tregua, Zelensky: vogliono fare saltare il tavolo. Kellogg: Trump frustrato per l'irragionevolezza di Putin, ma è escluso che l'Ucraina entri nella Nato. Kiev non conferma che sarà a Istanbul: prima il memorandum russo. Partecipa alla discussione

La Russia ha lanciato trecento droni e settanta missili balistici contro l’Ucraina che ha proposto il cessate il fuoco. Questo il titolo dell’organo di stampa ufficiale di Putin in Italia. Continuate ad invitarli in tutti i talk mi raccomando. Partecipa alla discussione

