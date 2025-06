rider accoltellati in stazione rapinati e derubati della bici

Una tranquilla giornata si è trasformata in un incubo a Mortara, dove due giovani rider sono stati brutalmente aggrediti e derubati vicino alla stazione. La violenza del rapinatore armato ha lasciato il segno, con ferite profonde e paura tra i cittadini. Questo grave episodio ci ricorda quanto sia importante rafforzare la sicurezza per chi lavora e si muove quotidianamente nelle nostre città. La comunità ora chiede giustizia e protezione.

MORTARA (Pavia) Due rider di 27 e 24 anni sono stati aggrediti nel pomeriggio di domenica in prossimità della stazione di Mortara da un individuo che ha rubato loro una bicicletta prima di fuggire. Per farlo il malvivente non ha esitato ad estrarre un coltello e a colpirli: uno dei due è stato raggiunto all’addome, l’altro al labbro. Il primo è stato trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara; il secondo è stato invece accompagnato a bordo di una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it