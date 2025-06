Ricercatori e divulgatori insieme in un video contro il ddl Caccia di Lollobrigida | Distrutte tutte le tutele per la fauna

In un video rivoluzionario, ricercatori e divulgatori uniscono le forze per difendere la fauna italiana dal ddl caccia proposto dal ministro Lollobrigida. Undici esperti smascherano le falle di questa legge, evidenziando i rischi e il conflitto di interessi che mettono a repentaglio la biodiversit√†. √ą il momento di ascoltare le voci della scienza e della coscienza civile: perch√© il futuro della nostra natura non pu√≤ essere deciso dai favori delle lobby. Continua a leggere.

Undici esperti spiegano in un video del CABS il loro no alla proposta di modifica della legge sulla caccia del ministro Lollobrigida. Denunciano l‚Äôattacco alla tutela della fauna, il conflitto d‚Äôinteressi del ministro e lo strapotere della lobby venatoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caccia - lollobrigida - fauna - ricercatori

Lollobrigida annuncia: ‚ÄúRiforma della legge sulla caccia entro agosto‚ÄĚ. Poi attacca Ispra (‚Äúfaziosi‚ÄĚ) e i giudici - L‚Äôannuncio del ministro dell‚ÄôAgricoltura, Francesco Lollobrigida, durante la Fiera nazionale della caccia e del tiro segna un momento cruciale per il mondo venatorio e politico.

Ne parlano su altre fonti

Ricercatori e divulgatori insieme in un video contro il ddl Caccia di Lollobrigida: ‚ÄúDistrutte tutte le tutele per la fauna‚ÄĚ; Il ministro Lollobrigida difende la sua riforma della caccia: Attivit√† venatoria √® legittima e prevista dalla legge; La caccia sempre pi√Ļ utile a stimare la fauna selvatica. Nuovo studio.

Ricercatori e divulgatori insieme in un video contro il ddl Caccia di Lollobrigida: ‚ÄúDistrutte tutte le tutele per la fauna‚ÄĚ - Undici esperti spiegano in un video del CABS il loro no alla proposta di modifica della legge sulla caccia del ministro Lollobrigida ...

L'ULTIMO NUMERO - Maggio 2025 Gli apostoli della tecnoguerra - Undici fra ricercatori, ornitologi, naturalisti, forestali, divulgatori e volontari spiegano il loro no al ddl Lollobrigida sulla caccia [Video] ...

Lollobrigida: ‚ÄúLa fauna verrà protetta, non sarà il far west. Smentite le accuse anticaccia‚ÄĚ - "Sul web e sui social, da qualche giorno a questa parte, ambientalisti e animalisti postano contenuti allarmistici".