Ricercato per riciclaggio dalla Tunisia | 48enne scoperto e arrestato nel Barese

Un arresto che scuote il cuore del Barese: un uomo di 48 anni, ricercato per riciclaggio dalla Tunisia, è stato catturato dalla Polizia in una struttura ricettiva di Castellana Grotte. Il suo volto era già noto alle forze dell'ordine, grazie a un mandato internazionale emesso a febbraio. La scoperta e l’arresto sottolineano ancora una volta l’efficacia delle operazioni di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata. La vicenda si concluse con un nuovo passo verso la giustizia.

La Polizia ha arrestato in una struttura ricettiva di Castellana Grotte, nel Barese, un 48enne tunisino destinatario di un mandato d'arresto internazionale. Il provvedimento era stato disposto il 24 febbraio scorso dal primo giudice istruttore dell'Ufficio della Sezione Giudiziaria Economica e.

