Ricercato per l' inchiesta sul narcotraffico 46 enne arrestato in Francia

Sei pronto a scoprire i dettagli di un'operazione internazionale che ha portato all'arresto di un ricercato per narcotraffico? In Francia, ad Annemasse, la Gendarmeria Nazionale ha eseguito un potente blitz su richiesta dei carabinieri di Taormina, catturando un 46enne catanese. Questa vicenda evidenzia ancora una volta come le forze dell’ordine collaborino senza sosta per garantire giustizia e sicurezza. Scopriamone di più.

A Annemasse, in Francia, la Gendarmeria Nazionale Francese, su attivazione dei carabinieri della Compagnia di Taormina, ha dato esecuzione ad un mandato d'arresto europeo, nei confronti di un 46enne del catanese, destinatario della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina, a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ricercato per l'inchiesta sul narcotraffico, 46 enne arrestato in Francia

