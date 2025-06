Ricercato per due rapine i carabinieri lo trovano nascosto nell’armadio

Nelle prime ore di lunedì, i Carabinieri di Bergamo hanno scoperto e arrestato un ricercato di lunga data nascosto in un armadio ad Azzano San Paolo. L'uomo, ricercato dal 2013, era stato condannato a quasi quattro anni di reclusione per due rapine commesse in provincia di Bergamo. Un'operazione impeccabile che dimostra ancora una volta l'efficacia delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Azzano San Paolo. Era ricercato da tempo. Dall’8 aprile scorso, quando era stato emesso il provvedimento restrittivo per l’espiazione di 3 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per due rapine commesse in provincia di Bergamo nel 2013 e nel 2016. Alle prime luci dell’alba di lunedì, 9 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno localizzato e tratto in arresto un 32enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, gravato da numerosi precedenti penali. L’arresto è avvenuto in un appartamento di Azzano San Paolo, dove il ricercato si trovava temporaneamente, ospite della compagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ricercato per due rapine, i carabinieri lo trovano nascosto nell’armadio

