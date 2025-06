Riccione tragedia in spiaggia | muore a 51 anni sotto gli occhi delle figlie

Una giornata di relax si è trasformata in un incubo a Riccione: un uomo di 51 anni ha perso la vita in mare sotto gli occhi sconvolti delle sue bambine. La tragedia, avvenuta nel pomeriggio del 10 giugno, ha scioccato l’intera comunità. Mentre il mare invitava al divertimento, un malore improvviso ha deciso il destino di un padre, lasciando tutti sgomenti e senza parole.

Riccione, 10 giugno 2025 – Una giornata di vacanza si è trasformata in dramma, lunedì pomeriggio, nello specchio d’acqua antistante il bagno 88 di Riccione. Un turista bolognese di 51 anni ha perso la vita mentre si trovava in mare, ad una ventina di metri dalla riva, insieme alle due bambine, molto probabilmente a causa di un malore che lo ha colto di sorpresa e purtroppo non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti delle figlie. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in circa mezzo metro d’acqua, a pochi passi dalla riva. Stava giocando con le figlie quando, all’improvviso, si è accasciato, perdendo conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccione, tragedia in spiaggia: muore a 51 anni sotto gli occhi delle figlie

In questa notizia si parla di: Riccione Anni Tragedia Spiaggia

Riccione, Anpi e Pd vogliono cambiare nome a Villa Mussolini: ma 20 anni fa... - A Riccione, la proposta del Partito Democratico di cambiare nome a Villa Mussolini riaccende il dibattito sulla memoria storica.

Su questo argomento da altre fonti

Riccione, tragedia in spiaggia: muore a 51 anni sotto gli occhi delle figlie; Tragedia in mare, turista stroncato da un malore perde la vitta sotto gli occhi delle figlie; Cervia, donna travolta da una ruspa in spiaggia. L'autista: Tragedia immane, non mi capacito.

Riccione, tragedia in spiaggia: muore a 51 anni sotto gli occhi delle figlie - Le urla disperate delle bambine hanno attirato l’attenzione del bagnino.

Riccione, cinquantenne muore per un malore mentre fa il bagno coi figli. I bimbi danno l’allarme - I bagnini di salvataggio sono intervenuti immediatamente sentendo le urla dei piccoli disperati, l’uomo era a poco più di 20 metri dalla battigia ...

Margherita e Luisella Lucconi, da 40 anni nella stessa spiaggia a Riccione: premiate le due sorelle pavesi - Le sorelle Lucconi vanno in vacanza a Riccione ogni estate da quarant’anni, hanno cambiato molti hotel in zona Abissinia ma non hanno mai cambiato la zona di spiaggia che per tutti questi anni ...