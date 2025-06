Riccione 51enne bolognese muore per un malore davanti alle figlie mentre fa il bagno

Un tragico incidente scuote Riccione: un uomo di 51 anni, originario di Bologna, perde la vita improvvisamente mentre si trova in acqua, davanti agli occhi sconvolti delle sue figlie. I bagnini, prontamente intervenuti al suono delle urla disperate, hanno tentato di salvarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Un dramma che ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita.

I bagnini di salvataggio sono intervenuti immediatamente sentendo le urla delle bambine disperate, l’uomo era a poco più di 20 metri dalla battigia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Riccione, 51enne bolognese muore per un malore davanti alle figlie mentre fa il bagno

