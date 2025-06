Ricci rimarca | Inter storia risale a 100 anni fa ma sempre attuale!

Ricci sottolinea come l’Inter, con una storia che risale a oltre un secolo fa, continui a essere un simbolo di valori universali e senza tempo. Il nuovo progetto “My Name Is My Story”, diretto da Spike Lee, si inserisce in questa tradizione, rafforzando il legame tra passato e presente. Giorgio Ricci ha spiegato che l’obiettivo è celebrare le radici nerazzurre e ispirare le future generazioni, dimostrando che i valori del Club sono sempre attuali e rilevanti.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, ha spiegato il significato del nuovo progetto nerazzurro diretto da Spike See. Il riferimento è alla rappresentazione di valori storicamente incarnati dal Club. IL COMMENTO – Giorgio Ricci si è espresso a margine della presentazione del progetto “My Name Is My Story” diretto dal regista Spike Lee. Il Chief Revenue Officer dell’Inter ha posto l’accento sull’intento alla base di tale idea, sottolineando la capacità del Club nerazzurro di parlare al presente senza rinunciare a uno sguardo orientato al futuro: « In previsione del nostro arrivo negli Stati Uniti per la FIFA Club World Cup abbiamo pensato ad un modo innovativo e originale per raccontarci in modo autentico alle nuove generazioni di americani, attraverso la nostra storia che risale a più di cento anni fa ma che risulta allo stesso tempo estremamente attuale». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ricci rimarca: Inter, storia risale a 100 anni fa ma sempre attuale!»

Calciomercato Inter, occhi su Ricci del Torino - Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Samuele Ricci del Torino. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono determinati a portare il giovane mediano in squadra, ma la trattativa si preannuncia difficile.

