Ricatta la ex di 15 anni | Pubblico le tue foto intime Si erano conosciuti sui social

Una storia che avrebbe potuto essere un semplice racconto di passione si trasforma in un incubo: il ragazzo, sfruttando la sua posizione di potere, ha ricattato l’ex, minacciando di diffondere foto intime. Un gesto ignobile che evidenzia come i social possano diventare armi nelle mani di chi sceglie di abusarne. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere i giovani e promuovere un uso consapevole della rete, affinché episodi del genere non si ripetano.

Ancona, 10 giugno 2025 – Si erano conosciuti sui social, lei 15 anni, lui 26 anni. Una grossa differenza di età che però non aveva impedito di far sbocciare l’amore tra loro. Prima si erano scritti dei messaggi poi avevano iniziato a vedersi iniziando una relazione durata però solo pochi mesi. La differenza di età avrebbe iniziato a pesare nella coppia e dopo varie divergenze caratteriali la minorenne aveva deciso di lasciarlo per vivere la sua vita da adolescente. Quando ha detto basta era nel 2023. Il ragazzo, un anconetano che oggi ha 28 anni, non si sarebbe fatto da parte e avrebbe iniziato a perseguitare la ragazzina fino ad arrivare a minacciarla che avrebbe diffuso sue foto intime, fatte quando stavano insieme, se non fosse tornata con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricatta la ex di 15 anni: “Pubblico le tue foto intime”. Si erano conosciuti sui social

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

Il #9giugno 1977 #GeorgeHarrison divorzia dalla moglie Patti Boyd. Si erano conosciuti, lei aveva 19 anni, sul set di A hard day's night per poi sposarsi nel 1966. La relazione in realtà si era interrotta già nel 1974 quanto lei, lasciato Harrison, si era messa con Partecipa alla discussione

OCCHI SPENTI. Prima della morte di mio Figlio Giovanni ho conosciuto diversi genitori che avevano perso un Figlio. Quello che più mi colpiva, guardandoli in faccia, erano i loro occhi spenti. Così come adesso sono i miei. #veritaegiustiziapergiovanniiannelli Partecipa alla discussione

