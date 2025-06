Restyling dell' Arechi e del Volpe | via libera per i lavori

Un passo importante verso il rinnovamento degli impianti sportivi di Arechi e Volpe: la Giunta Comunale ha dato il via libera ai lavori di potenziamento delle reti fognarie, con un’azione concreta che trasformerà queste aree in spazi più funzionali e all’avanguardia. Un intervento che segna un nuovo capitolo di riqualificazione urbana e sportiva, portando benefici concreti alla comunità locale. È l’inizio di un grande cambiamento per il nostro territorio.

Con una deliberazione immediatamente esecutiva, nelle scorse ore la Giunta Comunale ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di costruzione dei sottoservizi fognari nell’area oggetto di riqualificazione dei campi sportivi ‘Volpe’ e ‘Arechi’ da parte dalla società Arechi Service srl, i cui oneri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Restyling dell'Arechi e del Volpe: via libera per i lavori

Stadio Arechi e campo Volpe: il Tar boccia il ricorso della società Matarrese - Il Tar di Salerno ha confermato l'aggiudicazione dell'appalto da 104 milioni per il restyling dello stadio Arechi e la riconversione del campo Volpe, respingendo il ricorso della società Matarrese.

