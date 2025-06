Restituire alla medicina la sua dimensione umana per combattere la pseudoscienza 

si sente profondamente coinvolto e vulnerabile, cercando risposte che spesso vanno oltre la scienza e la medicina ufficiale. Restituire alla medicina la sua dimensione umana significa ascoltare, empatizzare e comunicare con chiarezza, per rafforzare la fiducia e combattere le false credenze. Solo così possiamo costruire un rapporto più solido e rispettoso tra medico e paziente, nel rispetto della verità e della vita di tutti.

Quando ci si chiede perchĂ© tante persone si affidino a credenze infondate o pericolose in tema di salute, fino a morirne o far morire i propri figli, la risposta non può fermarsi nĂ© al deficit informativo nĂ© a un generico rifiuto della razionalitĂ . La radice di questa inclinazione va cercata nella centralitĂ assoluta che, per ciascuno di noi, assume la percezione personale di star meglio o peggio. La salute è una dimensione in cui l’individuo, di fronte al proprio corpo, non può e non vuole rinunciare al diritto di sentire – e giudicare – in prima persona ciò che accade. Quando si sperimenta una sensazione di miglioramento, questa si impone con una forza tale da rendere irrilevante qualsiasi argomento razionale, statistico o proveniente dall’esterno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it