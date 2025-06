Repubblica | Giornata di vertici per il Napoli

Una giornata intensa a Roma per il Napoli, con incontri strategici tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Al centro delle discussioni, le decisioni sul mercato estivo: dal possibile arrivo di Kevin De Bruyne alle sorti di Victor Osimhen e le nuove strategie difensive. Un meeting che potrebbe segnare il futuro della squadra partenopea, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La strada verso la prossima stagione si fa sempre più chiara.

"> Giornata di vertici per il Napoli. Ieri, nella Capitale, si è tenuta una riunione operativa tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, come riporta Pasquale Tina su Repubblica Napoli. Al centro del tavolo, i temi caldi del mercato: Kevin De Bruyne, il futuro di Victor Osimhen e i possibili rinforzi per la difesa. De Bruyne-Napoli, siamo ai dettagli: «Ogni momento può essere quello buono» La trattativa con Kevin De Bruyne è entrata nella fase decisiva. L’accordo economico – biennale da circa 10 milioni netti a stagione, compresi bonus, con opzione per un terzo anno – è stato raggiunto da tempo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Giornata di vertici per il Napoli”

