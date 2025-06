Replica La forza di una donna in streaming puntata del 10 giugno | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con "La forza di una donna" (Kadin), la soap turca che conquista il cuore di milioni di telespettatori. Nell’episodio del 10 giugno, emozioni e colpi di scena si intrecciano mentre Bahar si apre ad Yeliz, rivelando dettagli importanti sulla sua vita. Se ti sei perso la trasmissione, ecco il video Mediaset in streaming, per rivivere ogni momento di questa avvincente puntata su Canale 5.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 giugno – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Yeliz chiede a Bahar cosa sia successo a Sarp, e Bahar trova il coraggio di confidarsi con l’amica. Tuttavia, Bahar confessa di non fidarsi delle notizie riportate dai giornali. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La forza di una donna in streaming, puntata del 10 giugno | Video Mediaset

