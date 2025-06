Renzi | Il referendum è stato un errore politico della Cgil Il centrosinistra la smetta di litigare sul passato

Renzi smaschera le divisioni nel centrosinistra: il referendum 232 della Cgil, un errore politico e ideologico che ha diviso le forze progressiste. Mentre il passato alimenta polemiche sterili, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sulle sfide attuali del governo Meloni. È ora di smettere di litigare sul passato e guardare avanti, perché il futuro del Paese richiede unità e visione condivisa.

"Il referendum della Cgil è stato un errore politico, una scelta ideologica e il quorum era una missione impossibile, lo sapevamo tutti", dice Matteo Renzi.  " L'errore politico e culturale che ha fatto la Cgil è stato quello di voler regolare i conti con il passato. Hanno fatto un referendum sul mio governo di dieci anni fa ma il problema e il governo Meloni oggi". L'ex premier commenta a Repubblica l'esito dei referendum, la sconfitta del sindacato e della sinistra che ha sostenuto i quesiti. " Vinciamo se incalziamo Meloni sulla sicurezza, sulle tasse, sugli stipendi, sulla sanità . Perdiamo se parliamo di ideologie e passato.

Referendum, Magi attacca La Russa: "Inqualificabile. Si comporta da ultima carica dello Stato, non da seconda" - Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del referendum, critica severamente Ignazio La Russa, definendolo "inqualificabile" per il suo comportamento, che secondo lui non rispecchia il prestigio del ruolo che ricopre.

