Renzetti FI su parco e Casa di comunità Asl in via 8 marzo | Due obiettivi importanti ma il Pd vede solo catastrofi

Renzetti Fi si impegna con entusiasmo nel promuovere il parco e la Casa di Comunità di via 8 marzo, obiettivi fondamentali per migliorare la qualità della vita nella zona. Questi interventi rappresentano passi avanti concreti, ma purtroppo il Pd tende a focalizzarsi sugli aspetti negativi, ipotizzando catastrofi che non si concretizzano. È il momento di guardare ai fatti e alle soluzioni per un futuro più stabile e prospero.

Avere un’area verde attrezzata e una Casa di comunità nella zona di via 8 marzo rappresentano “due fatti indubbiamente positivi”, ma “il Pd ha sempre la capacità di far emergere aspetti negativi ovunque e sa ipotizzare catastrofi di ogni genere per ogni progetto portato avanti da questa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Renzetti (FI) su parco e Casa di comunità Asl in via 8 marzo: "Due obiettivi importanti, ma il Pd vede solo catastrofi"

In questa notizia si parla di: Casa Comunità Marzo Renzetti

Castelnuovo, al via i lavori per la nuova Casa della Comunità - Castelnuovo Rangone avvia i lavori per la nuova Casa della comunità, un polo innovativo dedicato alla salute.

Ne parlano su altre fonti

Renzetti (FI) su parco e Casa di comunità Asl in via 8 marzo: Due obiettivi importanti, ma il Pd vede solo catastrofi; Renzetti (FI) su parco e Casa di comunità Asl in via 8 marzo: 'Due obiettivi importanti, ma il Pd vede solo catastrofi'; Renzetti sulla casa di comunità della Asl e sul Giardino dei giusti.