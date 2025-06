RENTRI | dal 15 giugno scatta l’obbligo per imprese sopra i 10 dipendenti Come adeguarsi in tempo e cosa fare

Dal 15 giugno entra in vigore il RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia destinato alle imprese con oltre 10 dipendenti. Questo obbligo rappresenta un passo importante verso una gestione più trasparente e sostenibile dei rifiuti, ma richiede preparazione e attenzione da parte delle aziende. Come adeguarsi in tempo e cosa fare per evitare sanzioni? Scopriamo insieme le strategie più efficaci per essere pronti e conformi.

Il RENTRI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo sistema per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti in Italia, entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59. Ecco di cosa hanno bisogno le imprese per. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - RENTRI: dal 15 giugno scatta l’obbligo per imprese sopra i 10 dipendenti. Come adeguarsi in tempo e cosa fare

Ne parlano su altre fonti

RENTRI: dal 15 giugno 2025 obbligo di iscrizione per le imprese con più di 10 dipendenti; Lunedì 16 giugno ore 17.00 – Incontro informativo sul RENTRI per le imprese da 11 a 50 dipendenti; RENTRI, DAL 15 GIUGNO AL 14 AGOSTO L'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DA 10 DIPENDENTI.

RENTRI: cosa devono fare le imprese prima e dopo il 13 febbraio - Se da un lato, infatti, è prevista per una serie di soggetti l’iscrizione obbligatoria al RENTRI ...

RENTRI: novità e prossime scadenze - Contributo annuale RENTRI: cosa devono sapere le imprese Nuova comunicazione dal portale ufficiale ...

Rifiuti edili: dal 13 febbraio il primo obbligo RENTRI per le imprese - 59/2023, sono tenuti a Iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’art.