Rende Rettorato Unical firmato il decreto elettorale | candidature aperte fino al 31 luglio

L’Università della Calabria si prepara a una nuova sfida democratica: con la firma del decreto elettorale da parte del decano Francesco Altimari, le candidature per il Rettore 2025-2031 sono ufficialmente aperte fino al 31 luglio. Un momento cruciale che segna l’inizio di un processo trasparente e partecipato, volto a plasmare il futuro dell’ateneo. Le candidature sono...

Con la scadenza del mandato del rettore Nicola Leone, fissato per il 31 ottobre 2025, si apre una nuova stagione elettorale destinata a rinnovare la guida dell’Università della Calabria. Oggi (10 giugno 2025) il decano dei professori, Francesco Altimari, ordinario di Lingua e letteratura albanese, ha firmato il decreto che indice formalmente le elezioni per il Rettore del sessennio 2025-2031 (il decreto è disponibile qui ). Le candidature sono riservate ai professori ordinari in servizio non solo all’Unical, ma in qualunque ateneo d’Italia: la domanda va presentata entro il 31 luglio, come previsto dallo Statuto, a tre mesi dalla scadenza del mandato rettorale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it