renault prolunga la partnership con il roland garros accordo fino a 2031

Da Parigi al mondo, Renault rilancia la sua vocazione sportiva e sociale rinnovando con largo anticipo la partnership con il Roland-Garros. Dopo aver debuttato nel 2022 come premium partner del prestigioso torneo del Grand Slam, la casa della Losanga ha annunciato il prolungamento dell’accordo con la Fédération Française de Tennis fino al 2031. Non si tratta di semplice visibilità – pure importante, con il logo Renault sulle reti dei principali campi e una platea globale in 220 Paesi – ma di un impegno concreto verso un futuro più sostenibile. Come? Con una flotta interamente elettrificata a supporto del torneo, e con il sostegno a due iniziative internazionali: le Roland-Garros eSeries, campionato virtuale di tennis, e le Junior Series, dedicate ai giovani talenti in Asia e America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it