Renault 5 E-Tech Electric Five | l’elettrica urbana compatta e versatile

Scopri la nuova Renault 5 E-Tech Electric Five, l’auto urbana compatta e versatile che rivoluziona gli spostamenti in città. Con il suo design agile e funzionale, questa vettura rappresenta la soluzione perfetta per muoversi con stile e sostenibilità. La leadership nel mercato europeo testimonia il suo successo: oltre 36.000 unità vendute in pochi mesi. È arrivato il momento di vivere l’esperienza di una mobilità intelligente e innovativa.

(Adnkronos) – Renault amplia la gamma della sua compatta elettrica con la nuova versione Five, progettata per offrire massima agilità e funzionalità in ambito urbano. La Renault 5 E-Tech Electric continua a conquistare il mercato europeo: oltre 36.000 unità vendute in pochi mesi dal lancio, con un posizionamento da leader tra i veicoli elettrici destinati . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

