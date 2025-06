Regno Unito | studenti di cinese parlano attraverso le culture

Nel Regno Unito, giovani talenti stanno dimostrando che la lingua cinese è molto più di parole: è un ponte tra culture, tradizioni e passioni. Questi studenti, concorrenti del prestigioso “Chinese Bridge,” non solo parlano cinese, ma sanno anche scherzare, ballare e suonare strumenti come veri esperti cinesi. Un esempio affascinante di come le competenze linguistiche possano aprire porte a un mondo ricco di diversità e condivisione culturale. Per scoprire di più, clicca sul video!

Questi concorrenti britannici del concorso di competenze di lingua cinese "Chinese Bridge" sanno parlare questa lingua! E sanno anche scherzare, ballare e suonare strumenti musicali proprio come i cinesi!

