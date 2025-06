Regna solo confusione e vuoti amministrativi Ripepi sui lavori al Palazzo di giustizia

Regna solo confusione e vuoti amministrativi nei lavori al Palazzo di Giustizia, sollevando serie preoccupazioni sulla gestione e la trasparenza. Il presidente della commissione e segretario regionale di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, intervenendo al termine della seduta odierna, ha evidenziato le gravissime lacune emerse, rendendo urgente un intervento deciso per ristabilire efficacia e legalità in questa cruciale opera pubblica.

Il presidente della commissione e segretario regionale di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, interviene al termine della seduta odierna, della commissione controllo e garanzia sottolineando le gravissime lacune emerse sui lavori che stanno interessando il Palazzo di giustizia. "Regna.

