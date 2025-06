Regione Provincia e Comune intesa per istituire una fondazione unica per Tito Schipa

Regione, Provincia e Comune di Lecce uniscono le forze per creare una fondazione unica dedicata a Tito Schipa, il celebre tenore leccese. Questa sinergia mira a valorizzare il patrimonio culturale e musicale della città , superando gli ostacoli legati alla presenza di un’altra istituzione omonima. Un passo decisivo verso la tutela e la promozione dell’eredità artistica del grande artista, rafforzando il ruolo di Lecce come culla di eccellenze culturali.

LECCE – Regione, Provincia e Comune sembrano aver trovato il linguaggio comune per arrivare all'istituzione di una fondazione unica intitolata a Tito Schipa, storico tenore leccese, superando così lo scoglio rappresentato dall'esistenza di una omonima fondazione che fa capo a Palazzo dei.

"Oltre le Aule", il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, di peer education - Il progetto "Oltre le Aule", sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e patrocinato dal Comune di Castiglion Fiorentino, promuove la peer education come strumento di crescita e apprendimento collettivo.

Ufficio Comunicazione Stampa Guido Saracco nuovo presidente di Astiss Il consorzio universitario è formato da Fondazione CR Asti, Banca di Asti, Comune, Camera di Commercio, Provincia quale ente sostenitore. Il discorso di insediamento. Partecipa alla discussione

Fondazione Istituto di Storia Economica F. Datini (@IstitutoDatini) Partecipa alla discussione

