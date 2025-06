Regione prorogato di due anni l' incarico all' avvocato generale Giovanni Bologna

La regione ha deciso di prorogare di due anni l'incarico all'avvocato generale Giovanni Bologna, confermando ancora una volta la fiducia nella sua esperienza e competenza. Questa scelta, approvata dalla giunta regionale su proposta del presidente Renato Schifani, rafforza l'impegno per una gestione legale solida e affidabile. La continuitĂ nel ruolo di Bologna rappresenta un passo importante verso il rafforzamento delle istituzioni regionali e la tutela dei principi di legalitĂ .

L'avvocato generale della Regione Giovanni Bologna resterĂ in carica per altri due anni, ovvero fino alla data di collocamento in quiescenza. Lo ha stabilito oggi la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, che ha approvato la proroga dell'incarico alla guida dell'Ufficio.

