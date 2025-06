Regione Piemonte l' assessore Bongioanni traccia il primo bilancio | I Distretti del cibo li avrei però fatti tematici

Regione Piemonte traccia il primo bilancio sotto la guida dell’assessore Bongianni, un anno di impegno e risultati concreti. Con 242 distretti del cibo tematici, si delineano le strategie per valorizzare il territorio e promuovere l’eccellenza locale. Stamattina, nel cuore della sala Giunta, si è fatto il punto sulle iniziative avviate, aprendo così un nuovo capitolo di sviluppo e sostenibilità per il Piemonte. Nel giugno 2024 il presidente...

Stamattina, in Sala Giunta del Palazzo della Regione Piemonte, al quarantesimo piano del grattacielo, l'assessore al commercio ed all'agricoltura, Paolo Bongianni, ha illustrato, fatto un bilancio di quel che è stato fatto ad un anno dalla sua entrata in carica. Nel giugno 2024 il presidente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Regione Piemonte, l'assessore Bongioanni traccia il primo bilancio: "I Distretti del cibo li avrei però fatti tematici"

Piemonte, dalla Regione oltre 400mila euro per salvare le scuole e gli asili di montagna - La Regione Piemonte ha stanziato 433mila euro per il prossimo anno scolastico, destinati a salvaguardare scuole e asili di montagna.

