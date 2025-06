regionali ancora al palo rebus terzo mandato ma forza italia accelera

Le elezioni regionali restano un rebus irrisolto, tra il rebus del terzo mandato e l’accelerazione di Forza Italia. Mentre il Pd si interroga sul da farsi, la strategia si fa più complessa e dinamica, come navigare senza una rotta fissa. Con Donzelli che rimescola le carte, il quadro politico si infiamma: quali saranno le prossime mosse? La partita è tutt’altro che finita.

"E adesso? Andiamo avanti come fanno i navigatori che ricalcolano sempre il percorso. Ogni giorno c'è n'è una". E' il lamento in casa Pd. Il pentolone delle Regionali continua a bollire. Ancor di più dopo la 'rimestata' di Giovanni Donzelli. Quel "pronti a parlare del terzo mandato " del responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia rivolto agli alleati di Lega e Forza Italia in realtà ha fatto drizzare le antenne anche al centrosinistra. Chi si attendeva una schiarita sulle nomine dei candidati governatori una volta chiusa la partita del referendum rischia (ancora una volta) di rimanere a bocca asciutta.