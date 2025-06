Reggia di Caserta iniziato il restauro del Tempio Diruto e della Casa dei Cigni nel Giardino Inglese

Nel cuore della Reggia di Caserta, il Giardino Inglese si prepara a risplendere nuovamente: sono infatti iniziati i lavori di restauro del Tempio Diruto e della Casa dei Cigni, simboli di un passato glorioso. Questo angolo magico, dove il tempo sembra essersi fermato, rappresenta un patrimonio inestimabile che gli esperti stanno ora riportando alla luce, preservando la sua bellezza per le future generazioni. Un ritorno alla vita di uno dei luoghi più suggestivi del museo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono iniziati gli interventi di restauro del Tempio Diruto e del ricovero dei cigni nel laghetto del Giardino Inglese della Reggia di Caserta. Uno dei luoghi più iconici del Museo del Ministero della Cultura è oggetto delle cure degli esperti. Nel Giardino Inglese vi è un luogo speciale dove il tempo si è fermato, conosciuto come lago delle Ninfee o dei Cigni. Nello specchio d'acqua dolce, in questo periodo dell'anno coperto di fiori acquatici bianchi, sorgono due isolette. Su quella più grande c'è il Tempio Diruto, detto anche "tempietto", un edificio realizzato tra il 1793 e il 1798 sotto forma di rudere antico.

In questa notizia si parla di: Giardino Inglese Reggia Caserta

Quando l'architettura e la natura si fondono nella silenziosa bellezza del Giardino inglese, riescono a creare qualcosa di magico. #reggiadicaserta Partecipa alla discussione

