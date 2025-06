Referendum tra gli elettori Pd uno su cinque ha detto No sulla cittadinanza E tra i Cinque stelle il No è maggioranza ma non ovunque

Il panorama elettorale italiano si rivela complesso e sfaccettato, con percentuali di no significative tra gli elettori del PD e del Movimento 5 Stelle riguardo alla cittadinanza. Una parte consistente di elettori dem non ha condiviso il quesito sullo sblocco degli anni per ottenere la cittadinanza, evidenziando le tensioni interne e le sfide politiche in corso. Scopriamo come questa dinamica influenzerà il futuro del dibattito politico nel nostro Paese.

Il leader di +Europa, Riccardo Magi, ha accusato il Movimento cinque stelle. Ma c’è anche una consistente parte di elettori Pd che non hanno condiviso il quesito sull’accorciamento degli anni necessari ad ottenere la cittadinanza. Addirittura uno su cinque, cioè tra il 15 e il 20%. A certificarlo è l’analisi dei flussi elettorali dell’ Istituto Cattaneo di Bologna, fatta confrontando i risultati del referendum con le europee dell’anno scorso in dieci grandi città . E il dato è omogeneo, con picchi maggiori dove l’affluenza è stata complessivamente più alta, in città come Genova, Bologna e Firenze. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cinque - elettori - cittadinanza - stelle

Guida al referendum. Ecco i cinque quesiti. La parola agli elettori - Oggi e domani, dalle 7 alle 23 e poi dalle 7 alle 15, gli italiani sono chiamati a esprimersi sui cinque quesiti referendari che toccano aspetti fondamentali della nostra società .

Se ne parla anche su altri siti

Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Referendum, tra gli elettori Pd uno su cinque ha detto No sulla cittadinanza. E tra i Cinque stelle il No è maggioranza (ma non ovunque); Referendum, il report: Il 15-20% degli elettori Pd ha votato 'no' alla cittadinanza.

Il sì ai quesiti sul lavoro rinsalda il campo progressista, il 15-20% degli elettori Pd ha detto no alla cittadinanza - I temi sui diritti dei lavoratori hanno riportato alle urne perfino qualche ex astensionista ...

Referendum, tra gli elettori Pd uno su cinque ha detto No sulla cittadinanza. E tra i Cinque stelle il No è maggioranza (ma non ovunque) - L'analisi dell'Istituto Cattaneo: «Pochi elettori Pd hanno difeso il Jobs act» L'articolo Referendum, tra gli elettori Pd uno su cinque ha detto No sulla cittadinanza.

Istituto Cattaneo, 15-20% degli elettori del Pd per no alla cittadinanza - Una quota fra il 15 e il 20% degli elettori del Pd alle elezioni europee ha votato No al referendum sulla cittadinanza.