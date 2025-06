Referendum Tajani | Cocente sconfitta per la sinistra Astensionismo? La partecipazione democratica non si valuta così

Il referendum Tajani segna una cocente sconfitta per la sinistra, evidenziando le sfide nel coinvolgimento democratico e nella rappresentanza. L’astensionismo e le scuse del centrosinistra mostrano come, spesso, si preferisca nascondersi di fronte ai fallimenti piuttosto che affrontarli con determinazione. È il momento di riflettere e ripartire, puntando su temi chiave come il lavoro e la cittadinanza, per costruire un futuro più giusto e partecipato.

“Referendum? Il centrosinistra inventa scuse per nascondere una sconfitta. Quando si tenta l’assalto al palazzo e non riesce è una sconfitta cocente. La sinistra ha fallito su tutti i temi. Sul lavoro io credo si debba lavorare per il salario ricco, o considerare la proposta della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori. Sulla cittadinanza abbiamo sempre detto che la legge va cambiata ma non in peggio. La proposta di riduzione a 5 anni è sbagliata, e infatti è stato il quesito con più no”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a margine degli Stati Generali dei Commercialisti a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Tajani: “Cocente sconfitta per la sinistra. Astensionismo? La partecipazione democratica non si valuta così”

In questa notizia si parla di: Sconfitta Referendum Cocente Sinistra

Giorgia Meloni scappa dallo scontro con Mattarella: vuole cambiare la legge elettorale prima del referendum che la vedrebbe sconfitta. Il Colle osserva - Giorgia Meloni accelera sull'adeguamento della legge elettorale, mirando a garantire un secondo mandato a Palazzo Chigi e evitando l'incubo di un referendum.

Per il leader di Forza Italia, il risultato del voto è "una sconfitta cocente" della Cgil e della sinistra. Landini: "Oggi non è una giornata di vittoria" Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum, Tajani: “Cocente sconfitta per la sinistra. Astensionismo? La partecipazione democratica…; Flop referendum, la Cgil del Trentino non si nasconde: Sconfitta cocente ma proseguiamo l'impegno. Esulta la destra: La sinistra è scollegata dal Paese; Referendum, Tajani: Per sinistra sconfitta cocente.

Referendum senza quorum, centrodestra esulta: "Ora governo è più forte" - Tra meme e sfottò social nei confronti delle opposizioni la maggioranza festeggia per il mancato quorum ai cinque quesiti referendari, con l'affluenza che si è fermata poco sopra il 30% ...

Flop referendum, la Cgil del Trentino non si nasconde: "Sconfitta cocente ma proseguiamo l'impegno". Esulta la destra: "La sinistra è scollegata dal Paese" - Amarezza per la Cgil del Trentino che ammette la sconfitta, un risultato deludente nonostante l'impegno.

Referendum flop, la Cgil ammette la sconfitta mentre la destra esulta: "Sinistra lontana dal paese" - Mentre i dati definitivi confermano l’affluenza al 30,58%, ben lontana dal quorum necessario, la Cgil del Trentino non tenta di edulcorare il risultato.