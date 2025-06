Referendum sulla cittadinanza Baldino M5S | Nessun pentastellato nostalgico dei decreti sicurezza del Conte I dietro il flop del quesito – Video

delle prime tendenze emerse dai risultati del referendum sulla cittadinanza, un voto che ha diviso profondamente gli elettorati e che riflette le complesse dinamiche politiche e sociali in atto. Questo risultato sorprendente evidenzia come il consenso nei confronti del Movimento 5 Stelle si sia evoluto, lasciando spazio a nuove sfide e riflessioni per il futuro politico del paese.

Sul primo quesito referendario – quello sui licenziamenti – gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno votato in massa per il “Sì”. Ma sul quinto, quello sulla cittadinanza, lo scenario si è capovolto: a prevalere è stato il “No”, soprattutto al Nord. A Milano, per esempio, solo il 39% degli elettori che alle Europee del 2024 avevano votato i 5 Stelle ha confermato il “Sì”, mentre il 61% ha barrato la casella del “No”. A rivelarlo è l’ analisi dei flussi elettorali realizzata dell’Istituto Cattaneo, pubblicato all’indomani dello spoglio. E’ quindi probabile che tra i “No” che hanno affossato il referendum sulla cittadinanza – promosso da +Europa – si nasconda qualche nostalgico dell’epoca giallo-verde: il fu governo Conte I. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cittadinanza - quesito - referendum - baldino

Referendum, la lista civica Rinnoviamo sostiene il 'Sì' nel quesito sulla cittadinanza - La lista civica Rinnoviamo sostiene con vigore il "sì" al referendum sulla cittadinanza. Ieri sera, presso il Volume Bar del Campus universitario di Forlì, si è svolto il dibattito pubblico “Essere Italiani Oggi”, organizzato per promuovere un confronto aperto in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, riguardante la proposta di riduzione da.

Non passano i referendum su lavoro e cittadinanza 2025. Com’era prevedibile, sulla base degli ultimi sondaggi e dei primi dati sull’affluenza, il quorum non è stato raggiunto Partecipa alla discussione

Non passano i referendum su lavoro e cittadinanza 2025. Com’era prevedibile, sulla base degli ultimi sondaggi e dei primi dati sull’affluenza, il quorum non è stato raggiunto Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Referendum sulla cittadinanza, Baldino (M5S): «Nessun pentastellato nostalgico dei decreti sicurezza del Conte I dietro il flop del quesito» - Video; Cittadinanza, raggiunte le 500 mila firme. Meloni: Italia ha ottima legge; Valanga di firme Il campo largo unito sul referendum per la cittadinanza, tranne Giuseppe Conte.

Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: quasi il 35% ha notato "no", anche il popolo di sinistra - C’era chi se lo aspettava, trattandosi di un quesito «divisivo».

Referendum, il quesito sulla cittadinanza si rivela il più fragile - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità.