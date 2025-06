Referendum Spinelli FdI | Buttati via milioni di euro Croatti M5s | Rispetto per 12 milioni di italiani

Dopo il fallimento del referendum Spinelli, con un’affluenza alle urne di appena il 30,58%, si riaccendono le polemiche e i dibattiti politici. La mancata partecipazione di oltre due italiani su tre rappresenta un chiaro segnale di disaffezione e di sfiducia nei confronti delle istituzioni. È il momento di riflettere sull’importanza della partecipazione democratica e sul rispetto verso tutti i cittadini, affinché il nostro Paese possa ripartire da una maggiore responsabilità civica.

Non mancano le prime reazioni politiche, anche nel riminese, dopo l’esito del referendum. I dati definitivi dicono che il quorum del 50% più uno non è stato raggiunto ed è stato anche lontanissimo: il dato nazionale chiude con un’affluenza alle urne pari al 30,58%, oltre due italiani su tre non. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Referendum, Spinelli (FdI): "Buttati via milioni di euro". Croatti (M5s): "Rispetto per 12 milioni di italiani"

In questa notizia si parla di: Milioni Referendum Italiani Spinelli

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum, Spinelli (FdI): Buttati via milioni di euro. Croatti (M5s): Rispetto per 12 milioni di italiani; La Senatrice Spinelli (Fdi) sul referendum è chiara: Landini si scusi per aver gettato i soldi degli italiani; Referendum al veleno: Strappati i manifesti.

Referendum, Spinelli (FdI): "Buttati via milioni di euro". Croatti (M5s): "Rispetto per 12 milioni di italiani" - Critica la senatrice riminese Spinelli (Fratelli d'Italia): "Landini, dopo la disfatta del referendum, deve dimettersi da segretario della Cgil" ...

Referendum: Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni». Conte «rispetto per chi ha votato» - ROMA – «Hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico di questo voto ma hanno ben poco da festeggiare: per questi referendum hanno votato più elettori di quelli che hann ...

Referendum, flop affluenza. I commenti della politica - Si scatena il dibattito politico dopo il flop dell'affluenza per i 5 quesiti referendari, appena il 29% a livello nazionale, il 38 in Emilia Romagna e il 31% nel riminese.