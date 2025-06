Referendum snobbati ai seggi La Brianza si ferma a quota 32%

Un dato di poco superiore alla media nazionale, che però non ha portato a raggiungere il quorum sui cinque quesiti del referendum su lavoro e cittadinanza nemmeno a Monza e Brianza. L’affluenza provinciale si è attestata mediamente al 32,3%, sopra la media nazionale del 30,6% e leggermente sopra quella lombarda (30,7%), con il quesito sulla cittadinanza a fare da trascinatore rispetto a quelli sul lavoro. Un dato che piazza Monza e Brianza al secondo posto in Lombardia per partecipazione, subito dopo Milano (35,4%), ma che resta ben lontano dalla soglia del 50%+1 necessaria a rendere validi i referendum. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Referendum snobbati ai seggi . La Brianza si ferma a quota 32%

