Referendum senza quorum su cittadinanza il ‘no’ è al 34,51% Su lavoro ‘sì’ sfiora il 90%

Il voto referendario di giugno ha segnato un risultato storico: nessun quorum raggiunto, ma con percentuali di approvazione molto alte su molti quesiti. I cittadini hanno espresso il loro parere su temi cruciali, delineando un panorama politico e sociale in evoluzione. La situazione sulla cittadinanza, con un ‘no’ al 34,51%, apre nuovi spunti di riflessione sul consenso e le aspettative della popolazione. È un momento decisivo che richiede attenzione e analisi approfondite.

(Adnkronos) – Quorum non raggiunto per i cinque quesiti del referendum per cui si è votato domenica 8 e ieri, lunedì 9 giugno. Se le percentuali dei sì sono ben al di sopra dell'80% per i primi quattro quesiti, diversa è la situazione per il quesito relativo alla cittadinanza, per il quale supera il 34% .

