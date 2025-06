Referendum senza quorum solo il 30,6% degli elettori | La sinistra è indebolita

Il referendum del 2025 si è concluso con un risultato deludente: solo il 30,6% degli elettori si è recato alle urne, rendendo non valido il voto su tutti e cinque i quesiti. La poca partecipazione ha favorito il centrodestra, mentre la sinistra, già indebolita, si trova ora a dover riconsiderare le proprie strategie. Ad esultare […]

Niente da fare per i cinque quesiti presenti nel Referendum 2025, che non hanno raggiunto abbastanza voti per essere validati. Davanti all’esito alle urne, ad esultare è stato il centrodestra. “La sinistra è indebolita” – L’affluenza delle urne si è fermata al 30,58%, venti punti sotto il quorum necessario per la validità della consultazione popolare. Ad esultare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: referendum - sinistra - indebolita - quorum

Referendum da ridere: la sinistra schiera Dandini, Vergassola, Paolantoni, il “liberato” dalla Meloni Zaki e il “rinnegato” da Avs Soumahoro - Nel clima frizzante del referendum, la sinistra si mobilita con un cast di comici e attori: Dandini, Vergassola, Paolantoni e altri, da Zaki a Soumahoro.

#politica #Italia #referendum2025 Il sottosegretario Fazzolari: "Governo rafforzato, sinistra indebolita". Salvini: "Non sanno mobilitare neanche i propri elettori". Calenda al seggio con la tessera esaurita @FrancescaBilio Partecipa alla discussione

Non basta avere ragione, serve la forza Note autocritiche sul #referendum Troppo comodo dare la colpa del fallimento dei referendum alla destra al potere. Quelli sono i nemici dichiarati della classe lavoratrice e dell’eguaglianza: è naturale – persino coerent Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum senza quorum, il centrodestra esulta; Referendum senza quorum | Il Centrodestra: “Devastante sconfitta per Schlein | La leader Pd: 14 milioni di voti, ci vediamo alle politiche; Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni».

Referendum senza quorum, il centrodestra esulta - Niente da fare per i quattro referendum sul lavoro e per quello sulla cittadinanza.

"Referendum incomprensibili". Ecco perché non è stato raggiunto il quorum - I sondaggisti Nicola Piepoli e Renato Mannheimer elencano i motivi del fallimento di questa tornata elettorale ...

Referendum, quorum non c'è: da Tajani a Landini, le reazioni - "Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni.