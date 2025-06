Referendum senza quorum | Occasione persa i temi sollevati restano da approfondire

Il referendum senza quorum rappresenta un’occasione persa per approfondire temi fondamentali del nostro Paese. A Bergamo, il presidente delle Acli provinciali, Roberto Cesa, sottolinea come la mancata affluenza abbia impedito di dare piena voce ai cittadini su questioni cruciali. Questa situazione ci invita a riflettere sul valore della partecipazione democratica e sulle sfide da affrontare per valorizzarla in futuro. I temi sollevati restano da esplorare, e il dialogo è più che mai necessario.

Bergamo. “Secondo me, al di là delle opinioni di ognuno, il mancato raggiungimento del quorum al referendum è un’occasione persa”. Così il presidente delle Acli provinciali di Bergamo, Roberto Cesa, commenta i dati relativi alla partecipazione alla consultazione referendaria che si è svolta nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno in Italia. Nelle scorse settimane, le Acli nazionali avevano espresso il proprio sostegno al referendum che ha proposto di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, mentre per gli altri quattro quesiti, relativi a temi del lavoro, non hanno preso una posizione ufficiale lasciando libertà di scelta ai cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum senza quorum: “Occasione persa, i temi sollevati restano da approfondire”

