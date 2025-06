Referendum senza quorum Csx rivendica i 12 mln di voti ma dimentica gli elettori Fdi | 1 su 5 è andato ai seggi

Il risultato del referendum senza quorum ha acceso un acceso dibattito politico: il centrosinistra si vanta di aver raccolto 12 milioni di voti, ma i dati reali raccontano un’altra storia. Solo 1 elettore su 5 si è recato alle urne, e la partecipazione di FDI, con un 35% di No sulla cittadinanza, sfida ogni retorica. La vera domanda è: cosa ci dicono questi numeri sul coinvolgimento degli italiani? Continua a leggere.

Dopo il mancato raggiungimento del quorum, il centrosinistra ha rivendicato la partecipazione al voto, interpretandola come un segnale da parte dell'elettorato d'opposizione. Ma come ha spiegato a Fanpage.iit il sondaggista Livio Gigliuto, "non è vero che gli elettori di centrodestra non hanno votato e quelli di centrosinistra sono andati alle urne. E lo dimostra quel 35% di No al quesito sulla cittadinanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it