Referendum senza quorum centrodestra esulta | Ora governo è più forte

Dopo il fallimento referendario senza quorum, il centrodestra esulta convinto che questa vittoria rafforzi la posizione del governo. Tra meme e sfottò social, l’aria di trionfo si fa sentire: per molti, questa è una vittoria politica che cambierà gli equilibri. Ma quali saranno le ripercussioni a lungo termine? Scopriamolo insieme in questo scenario in rapido mutamento.

Con il flop ai referendum, "la sinistra ha subito una sconfitta cocente'', la Cgil "ha rotto l'unitĂ sindacale", mentre il "governo ne esce rafforzato". Tra meme e sfottò social nei confronti delle opposizioni – c'è chi addirittura evoca il 5-0 subito dall'Inter in finale di Champions League -, il centrodestra esulta per il

Picierno: "Al referendum 2 si, ma no ad abiure di governo" - Maria Picierno si esprime in vista del referendum, sottolineando il suo deciso sostegno al quesito sulla cittadinanza e alla responsabilitĂ delle imprese in caso di infortuni.

Al quorum non si comanda. Hanno lanciato un referendum sperando di fermare le riforme del governo di centrodestra… ma si sono dimenticati di un piccolo dettaglio: gli italiani. Il popolo ha parlato — anzi, ha scelto di non perdere nemmeno tempo a risponde Partecipa alla discussione

Non si è raggiunto il #quorum ma i votanti dei referendum sono sicuramente maggiori dei 12.305.000 voti che hanno portato al governo il centrodestra nel 2022 Partecipa alla discussione

