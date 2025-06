referendum sconfitta e polemiche tra progressisti e riformisti

Il referendum si conclude senza quorum, segnando una sconfitta evidente, ma i circa 15 milioni di votanti costituiscono un fermento importante per il futuro politico. Progressisti e riformisti guardano avanti, sottolineando che questa partecipazione rappresenta un punto di partenza prezioso in vista delle prossime sfide elettorali. Ora, più che mai, è fondamentale capitalizzare questa massa critica e affrontare le sfide con rinnovata determinazione, perché il cammino verso il cambiamento è appena iniziato.

AGI - Il quorum non c'è, la sconfitta è innegabile. Tuttavia quei circa 15 milioni di votanti, sebbene non tutti di centrosinistra, rappresentano un buon 'blocco' di partenza per la corsa alle politiche. I leader del 'tridente' Pd-M5s-Avs lo spiegano quasi in coro e, con loro, i rispettivi gruppi dirigenti. "Avremmo voluto che si raggiungesse il quorum per i tanti lavoratori in difficoltà che avrebbero potuto riappropriarsi di alcune tutele e difese", dice il presidente Cinque Stelle, Giuseppe Conte, "ma considerate che è lo stesso numero di votanti (anzi alla fine potrebbero essere anche di più) con cui la maggioranza Meloni è arrivata al governo".