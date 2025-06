Referendum | schifati sì ma dalla politica senza voto

Il referendum e le parole del presidente del Senato riflettono un malessere crescente tra i cittadini italiani. La popolazione si sente sfiduciata, disillusa e schifata dall’odio che permea la politica, alimentando un senso di ingiustizia e sfiducia. Ma cosa può davvero cambiare questa situazione? È arrivato il momento di ascoltare le voci di chi desidera un’Italia più trasparente e onesta, una rivoluzione che parte dal voto e dalla partecipazione attiva di tutti.

