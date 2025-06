Referendum | quando il voto non basta più il quorum diventa l’ultima speranza

Il referendum, strumento fondamentale di democrazia diretta, oggi si trova di fronte a una sfida cruciale: quando il voto non basta, il quorum diventa l’ultima speranza. La proposta di abolirlo nasce come tentativo di contrastare l’astensionismo crescente, ma rischia di essere un palliativo che nasconde problemi più profondi. È un invito a riflettere: per rafforzare la partecipazione, serve un cambiamento autentico, non solo superficialità.

La richiesta di abolizione del quorum, oggi, nasce dal tentativo di sopperire all'astensionismo crescente. Una sorta di cerotto su una ferita che rischia però di dissanguare l'Italia. Una risposta che servirà solamente ad eliminare in superficie un problema che ha invece radici profonde e a rendere più semplice il lavoro della politica, senza spingerla a comprendere in che modo riprendere in mano la situazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum: quando il voto non basta più, il quorum diventa l’ultima speranza

In questa notizia si parla di: Quorum Referendum Voto Basta

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

Per chi si sta chiedendo ''si può essere più fuori dal mondo del PD?'', la risposta è sì. Magi, l'Italia non è la ztl di Milano e Roma. Senza quorum il referendum sulla cittadinanza sarebbe stato seppellito di NO. Siamo stati sconfitti e basta. Il referendum non anda Partecipa alla discussione

Sul @Corriere di ieri nemmeno una riga sul referendum, l'apertura delle urne e l'importanza di andare al voto, su quello di oggi grande spazio ai pochi che stanno andando a votare. #affluenza #9giugno Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Referendum 2025, affluenza definitiva al 30,6%. Quorum non raggiunto; Non è giunta l'ora di abolire il quorum per i referendum?.

‘Basta quorum’: ecco la legge di iniziativa popolare dopo il flop del referendum - Parte da oggi la raccolta firme per abolire il quorum di partecipazione per i referendum abrogativi.

Affluenza referendum, quali sono i 28 Comuni dove si è raggiunto il quorum - L'affluenza definitiva per il voto dell'8 e 9 giugno è stata del 30,6%, lontana dal 50% +1 degli aventi diritto necessario per raggiungere il quorum.

Referendum senza quorum, Csx rivendica i 12 mln di voti, ma dimentica gli elettori Fdi: 1 su 5 è andato ai seggi - Dopo il mancato raggiungimento del quorum, il centrosinistra ha rivendicato la partecipazione al voto, interpretandola come un segnale da parte dell'elettorato ...