Referendum Pd-M5S-Avs ripartono dai 14 milioni al voto Renzi avverte | Così non si vince

I referendum di Pd, M5S e Avs, con quasi 14 milioni di voti, rappresentano un segnale di coinvolgimento nonostante l’affluenza sia rimasta al 30%, ancora lontana dal quorum. Un dato che, pur non garantendo la vittoria, testimonia la voglia di partecipazione degli italiani. Renzi avverte: “Cos236 non si vince,” ma questi risultati offrono un punto di partenza per ripartire e rafforzare il confronto politico.

(Adnkronos) – Quasi 14 milioni di voti. E' su questa percentuale che si attestano Pd, M5S e Avs per girare in positivo l'esito dei referendum, con un'affluenza ferma a poco più del 30%, ben lontana dal quorum. Ma, rivendicano i tre partiti, nonostante l'obiettivo non raggiunto, a votare sono stati più elettori di quelli che .

