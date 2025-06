Referendum ora Forza Italia vuole raddoppiare fino a un milione le firme per richiederlo

Dopo il fallimento del recente referendum, Forza Italia lancia una sfida: aumentare le firme necessarie e ampliare i soggetti che possono richiederlo. La proposta, depositata in Senato, mira a rimettere al centro il processo democratico, ma solleva anche dubbi e riflessioni sulla sua efficacia. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri politici e civici nel nostro Paese. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa strategia ambiziosa.

Dopo il flop dell'affluenza al referendum, si riapre il dibattito sulla necessitĂ di rivedere le regole che lo disciplinano. Oggi FI ha depositato in Senato un ddl per raddoppiare a 1 milione le firme necessarie e per portare da 5 a 10 il numero dei Consigli regionali che possono richiederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel contesto politico italiano, Forza Italia alza la posta sulla soglia dei referendum abrogativi, proponendo di raddoppiare i firmatari necessari.

Vogliono abolire il quorum perchè sono stati umiliati. Sarà invece il caso di alzare la soglia per richiedere un referendum sopra al milione di firme? L'art. 75 ormai è datato, gli elettori erano circa la metà di quelli odierni, forse è il caso di raddoppiare i parametri Partecipa alla discussione

