referendum oltre un elettore su tre ha detto no sulla cittadinanza

Il referendum sull cittadinanza ha acceso un dibattito acceso e appassionato, ma i risultati parlano chiaro: oltre un elettore su tre ha bocciato la proposta. Nonostante le call all’astensione delle forze di governo, circa 1,5 milioni di cittadini sono usciti per esprimere il proprio NO, rafforzando il loro impegno per i diritti civili. Questi numeri testimoniano una forte volontà popolare di mantenere e migliorare l’inclusione sociale nel nostro paese.

 È finita: il referendum abrogativo dell’8 e del 9 giugno si è tradotto in una sconfitta per la Cgil e le forze progressiste. Non solo il quorum non è stato raggiunto, fermandosi appena sopra il 30%. Ma disobbedendo alle forze di governo che invitavano all’astensione, circa 1 milione e mezzo di elettori si è comunque recato alle urne per votare NO ai quesiti sul lavoro. E hanno detto NO al quesito sulla cittadinanza 4,6 milioni di cittadini, pari al 34% dei votanti. Chi è stato sconfitto al referendum. Subito dopo il risultato è partita la gara a indorare la pillola ammettendo, anziché il fallimento, la non vittoria  di bersaniana memoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it