Referendum nulla di fatto In provincia affluenza al 38% tiepidi sulla cittadinanza

Il risultato del referendum in provincia è deludente: un’affluenza al 38% e un clima tiepido sulla cittadinanza. L’attesa débâcle si è rivelata peggio del previsto, lasciando sconcertati gli operatori sociali e i promotori delle iniziative. A fronte di aspettative elevate, il quadro emerso evidenzia una sfida ancora aperta per coinvolgere e motivare i cittadini. Ora, la domanda che ci poniamo è: cosa cambierà nel futuro politico e sociale locale?

L’attesa débâcle referendaria si è rivelata peggiore del previsto. Nel quartier generale della Cgil – promotrice dei quattro quesiti sul lavoro e buttatasi ‘anima e core’ anche nella campagna referendaria per il quinto ‘sì’ – i conti non tornano: sulla carta erano i primi quattro quesiti a non godere del supporto trasversale di tutto il centrosinistra, mentre il quinto sembrava vantare un sostegno ecumenico, nonostante il Movimento 5 Stelle avesse lasciato ai suoi elettori libertà di voto. È finita come non ci si aspettava: il sì sui quesiti giuslavoristici ha ottenuto in provincia di Ravenna percentuali bulgare, fra l’86 e l’87% dei votanti, mentre il quesito sulla cittadinanza si è addirittura fermato sotto i due terzi degli elettori, al 64%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum, nulla di fatto. In provincia affluenza al 38%, tiepidi sulla cittadinanza

In questa notizia si parla di: Referendum Fatto Provincia Affluenza

Referendum dell'8 e 9 giugno, ecco i seggi per i 'fuori sede': in 550 hanno fatto richiesta di voto - Il referendum dell’8 e 9 giugno riguarda cinque importanti quesiti su lavoro e democrazia. Se sei fuori sede e hai richiesto di votare, puoi esercitare il tuo diritto presso l'Istituto Professionale Ruffilli a Forlì, presentando la tessera elettorale.

Ai #referendum l’affluenza è stata più alta tra le donne che tra gli uomini: solo in una provincia - quella di Taranto - la percentuale di uomini al voto è stata maggiore di quella delle donne. #MaratonaYoutrend Partecipa alla discussione

Referendum, in Sicilia affluenza poco sopra il 23 per cento La regione è sotto la media nazionale per percentuale di votanti. La percentuale più alta si è registrata in provincia di Enna, la più bassa in quella di Agrigento @TgrRai Partecipa alla discussione

Tutti i risultati dei referendum su cittadinanza e lavoro; Referendum 2025, affluenza definitiva al 30,6%. Quorum non raggiunto; Referendum dell'8 e 9 giugno, lo spoglio in diretta | Seggi chiusi, senza quorum: affluenza al 30,6%. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni».

Referendum, nulla di fatto. In provincia affluenza al 38%, tiepidi sulla cittadinanza - Trancossi (segretaria Cgil): "Esiste un fiume carsico di razzismo che attraversa la società".

Il referendum manca il quorum. Affluenza in provincia al 37,5%. Cittadinanza, oltre il 63% dice sì - Gioffredi (Cgil): "La risposta dei cittadini è una spinta per mettere al centro questi temi".

Referendum, affluenza bassa in tutta la provincia di Pesaro e Urbino ma svetta il dato di Monte Cerignone (45%) - PESARO La provincia di Pesaro e Urbino in linea con il trend regionale e medaglia d’argento nelle Marche per partecipazione al referendum.